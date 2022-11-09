Сегодня в Татарстане мокрый снег и до +5 градусов
В среду, 9 ноября, ожидается облачная погода и умеренный юго-западный ветер. В Гидрометцентре республики также прогнозируют небольшой мокрый снег и дождь.
Максимальная температура воздуха днем составит 0..+5 градусов. В Казани ожидается от +2 до +4 °С, в Набережных Челнах — от 0 до +3°С.
В Гидрометцентре Татарстана рассказывали, что в среду и четверг среднесуточные температуры воздуха в республике превысят климатическую норму на 3—4 градуса. Завтра прогнозируется до +7°С.
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