Сегодня в Татарстане мокрый снег и до +5 градусов

В среду, 9 ноября, ожидается облачная погода и умеренный юго-западный ветер. В Гидрометцентре республики также прогнозируют небольшой мокрый снег и дождь.

Максимальная температура воздуха днем составит 0..+5 градусов. В Казани ожидается от +2 до +4 °С, в Набережных Челнах — от 0 до +3°С.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Гидрометцентре Татарстана рассказывали, что в среду и четверг среднесуточные температуры воздуха в республике превысят климатическую норму на 3—4 градуса. Завтра прогнозируется до +7°С.

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Татьяна Демина