Курултай Башкирии предложил считать бездомных собак дикими животными

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Госсобрание — Курултай Башкирии предложил отнести бездомных собак, обитающих в природе, к диким животным. Такую инициативу депутаты объяснили тем, что, попадая в эту среду, собаки становятся хищниками.

— Мы предлагаем отнести вопрос регулирования численности бездомных животных, находящихся вне пределов населенных пунктов, к сфере действия Федерального закона «О животном мире», — цитирует пресс-служба председателя парламента региона Константина Толкачева.

По его словам, закон, который предусматривает отлов, стерилизацию, вакцинацию и выпуск животных без владельцев в прежнюю среду обитания, исправить ситуацию не в состоянии.

— Безнадзорные собаки в лесных массивах возле городов и деревень быстро дичают, объединяются в стаи, нападают на таких крупных зверей, как олени и лоси, представляют угрозу для людей, — отметил он.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В середине сентября сообщалось, что в Казани отловили более 7 тысяч бездомных собак. Их стерилизовали, большую часть выпустили обратно, оставив только «особо агрессивных». Новых хозяев находят обычно меньше 1000 собак в год, трудно это бывает из-за сложностей «социализации» животных.