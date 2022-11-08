Четверть казанцев назвала профессию врача самой благородной

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Самыми самоотверженными профессиями этого года казанцы назвали врачей, педагогов и военнослужащих. Это следует из опроса сервиса SuperJob.

Большинство респондентов считает, что самой благородной в настоящее время является профессия врача. За этот вариант проголосовало 25% казанцев.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Второе место занял учитель — 14%. Чуть меньше людей считает, что самая благородная профессия — это военнослужащий (10%).

Кроме того, респонденты отдавали свои голоса за рабочих и спасателей МЧС (6%). По 5% голосов — у пожарных и дворников, по 2% — у инженеров и волонтеров. В ряд благородных профессий казанцы также поставили журналистов, водителей, правозащитников, социальных работников, космонавтов, поваров, художников.

Напомним, в сентябре в топе наиболее высокооплачиваемых предложений в России оказались вакансии в снабжении и ретейле, строительстве и производстве, финансах, транспортно-логистической отрасли и сфере услуг, а также в здравоохранении и IT.



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Елизавета Пуншева