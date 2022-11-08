Курс доллара на Московской бирже остается на прежнем уровне

Курс доллара к рублю на Московской бирже на утро 8 ноября составил 61 рубль. По сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов он не изменился.

Евро вырос на 7,5 копейки и теперь составил 60,99 рубля. Курс юаня к рублю снизился на 4,4 копейки и составил 8,373 рубля.

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

Напомним, эксперты прогнозируют, что к концу 2022-го курс доллара может вырасти максимум до 67 рублей. Как считает Валерий Вайсберг из ИК «Регион», торговый баланс должен умеренно сузиться — это к концу года приведет лишь к незначительному ослаблению российской валюты с переходом курса в диапазон 63—65 рублей за доллар.



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Елизавета Пуншева