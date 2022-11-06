Эксперты прогнозируют рост курса доллара максимум до 67 рублей до конца года

К концу 2022 года курс доллара может вырасти максимум до 67 рублей, считают эксперты, опрошенные «РИА Новости».



— Снижение экспорта и постепенное восстановление импорта — основные факторы ослабления рубля, — заявил изданию Дмитрий Полевой из «Локо-Инвеста». По его словам, слабый внутренний спрос может сдержать рост импорта.

Как считает Валерий Вайсберг из ИК «Регион», торговый баланс должен умеренно сузиться — это к концу года приведет лишь к незначительному ослаблению российской валюты с переходом курса в диапазон 63—65 рублей за доллар.

До конца 2022 года курсы доллара и евро могут находиться в одном и том же коридоре в 58—67 рублей, поскольку между ними паритет, который вряд ли изменится в ближайшие два месяца, утверждает Мильчакова из Freedom Finance Global.

Фото: realnoevremya.ru

В октябре основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров заявил, что факторов для падения рубля в ближайшее время не предвидится. Специалист также добавил, что повышенный спрос на рублевую ликвидность укрепляет национальную валюту.



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Маргарита Головатенко