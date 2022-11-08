В Татарстане ликвидирована свалка площадью 12 тысяч «квадратов»

Фото: Министерство экологии Татарстана

В Камско-Устьинском районе Татарстана обнаружили незаконную свалка на южной стороне деревни Караталга. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов республики.

Площадь несанкционированного захламления составила 12 тысяч кв. м. Объем оценили в 10 тысяч кубометров.



Заволжское территориальное управление Минэкологии Татарстана направило в Камско-Устьинский районный суд исковое заявление с требованием очистить загрязненную территорию. Суд обязал нарушителя в течение месяца ликвидировать свалку.

На данный момент мусор вывезли. Территорию привели в порядок.

Напомним, в Атнинском районе Татарстана, после вмешательства природоохранной прокуратуры, ликвидировали незаконную свалку отходов животноводства. Их складирование на ферме в селе Коморгузя осуществлялось на землю без обезвреживания.

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Илина Хакимова