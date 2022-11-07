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ЦБ рекомендовал отменить или снизить комиссию для мобилизованных инвесторов

18:29, 07.11.2022
ЦБ рекомендовал отменить или снизить комиссию для мобилизованных инвесторов
Фото: cbr.ru

Банк России рекомендовал профучастникам рынка ценных бумаг отменить или снизить комиссию за обслуживание для инвесторов, призванных на службу по частичной мобилизации, сообщает RT со ссылкой на сообщение ЦБ.

Рекомендации касаются в том числе инвесторов, не сумевших в связи с мобилизацией вернуть деньги и активы, взятые у брокера.

— Банк России предложил не взимать с них комиссии за перенос непокрытой позиции, по возможности реструктурировать возникшую задолженность, а также не взыскивать имущество для ее погашения, — говорится в сообщении.

Фото: realnoevremya.ru

Сегодня Банк России предложил рассмотреть возможность выпуска традиционных финансовых инструментов в виде цифровых прав. Речь идет о традиционных финансовых инструментах, таких как неэмиссионные ценные бумаги, а также облигации, задолженности третьих лиц и т.п.

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Маргарита Головатенко
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