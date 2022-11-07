ЦБ рекомендовал отменить или снизить комиссию для мобилизованных инвесторов

Банк России рекомендовал профучастникам рынка ценных бумаг отменить или снизить комиссию за обслуживание для инвесторов, призванных на службу по частичной мобилизации, сообщает RT со ссылкой на сообщение ЦБ.



Рекомендации касаются в том числе инвесторов, не сумевших в связи с мобилизацией вернуть деньги и активы, взятые у брокера.

— Банк России предложил не взимать с них комиссии за перенос непокрытой позиции, по возможности реструктурировать возникшую задолженность, а также не взыскивать имущество для ее погашения, — говорится в сообщении.

Фото: realnoevremya.ru

Сегодня Банк России предложил рассмотреть возможность выпуска традиционных финансовых инструментов в виде цифровых прав. Речь идет о традиционных финансовых инструментах, таких как неэмиссионные ценные бумаги, а также облигации, задолженности третьих лиц и т.п.

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Маргарита Головатенко