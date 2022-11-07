Банк России предложил расширить перечень продуктов, выпускаемых в виде цифровых прав
Банк России предложил рассмотреть возможность выпуска традиционных финансовых инструментов в виде цифровых прав, сказано в докладе регулятора.
Предлагается проработать выпуск в виде цифровых прав таких продуктов, как:
- традиционные финансовые инструменты (неэмиссионные ценные бумаги, а также облигации, в том числе облигации федеральных и субфедеральных займов, выпущенных сразу в виде цифровых активов, и другие);
- задолженность третьих лиц (токенизация кредитов, цифровая секьюритизация);
- токенизированные драгоценные металлы и камни;
- «титульные» NFT (цифровые права, удостоверяющие принадлежность вещи или исключительного права определенному лицу).
Центробанк также указал на необходимость рассмотреть вопрос допуска иностранных цифровых финансовых активов к обращению на российском рынке. Вопрос предоставления аналогичных ИИС налоговых льгот для владельцев долгосрочных ЦФА требует дополнительного обсуждения, отметили в ЦБ.
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