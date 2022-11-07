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Банк России предложил расширить перечень продуктов, выпускаемых в виде цифровых прав

16:23, 07.11.2022
Банк России предложил расширить перечень продуктов, выпускаемых в виде цифровых прав
Фото: cbr.ru

Банк России предложил рассмотреть возможность выпуска традиционных финансовых инструментов в виде цифровых прав, сказано в докладе регулятора.

Предлагается проработать выпуск в виде цифровых прав таких продуктов, как:

  • традиционные финансовые инструменты (неэмиссионные ценные бумаги, а также облигации, в том числе облигации федеральных и субфедеральных займов, выпущенных сразу в виде цифровых активов, и другие);
  • задолженность третьих лиц (токенизация кредитов, цифровая секьюритизация);
  • токенизированные драгоценные металлы и камни;
  • «титульные» NFT (цифровые права, удостоверяющие принадлежность вещи или исключительного права определенному лицу).
Фото: realnoevremya.ru

Центробанк также указал на необходимость рассмотреть вопрос допуска иностранных цифровых финансовых активов к обращению на российском рынке. Вопрос предоставления аналогичных ИИС налоговых льгот для владельцев долгосрочных ЦФА требует дополнительного обсуждения, отметили в ЦБ.

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Маргарита Головатенко
ЭкономикаФинансы

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