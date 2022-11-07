СМИ: акции олигарха Игоря Коломойского в «Укрнафте» и «Укртатнафте» перешли в госсобственность

Украинского олигарха Игоря Коломойского лишили долей акций в пакетах предприятий «Укрнафта» и «Укртатнафта» — они перешли в собственность государства, сообщает издание «Страна».



— Это обнаружили сегодня утром регистраторы и юристы по реестрам. Для Коломойского и всего его окружения это было шоком — никто такого не ожидал, — сообщили источники издания в окружении Колмойского.

По их словам, до сих пор неясны мотивы и юридическое обоснование такого решения. Есть лишь неофициальная информация об отчуждении акций — решение приняли на заседании ставки верховного главнокомандующего.

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк опубликовал в своем Telegram-канале решение комиссии по изъятию акций ПАО «Укрнафта», ПАО «Укртатнафта», АО «Мотор Сич», ЧАО «АвтоКрАЗ» и ЧАО «Запорожтрансформатор».

Издание «Экономическая правда» в понедельник сообщило, что власти Украины намерены национализировать предприятия, принадлежащие украинским олигархам, в том числе «Укрнафту», «Укртатнафту» и «Мотор Сич».



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Маргарита Головатенко