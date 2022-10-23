Терапевт рассказала о влиянии домашних животных на самочувствие хозяев

Врач-терапевт Людмила Лапа рассказала RT о влиянии домашних животных на самочувствие хозяев.

Она отметила, что наличие домашних животных положительно сказывается на состоянии как детей, так и взрослых. Особенно важно завести питомца одиноким людям.

— Им просто необходимо иметь домашних животных, которые способствуют уравновешенному психоэмоциональному состоянию, — заявила специалист.

Также, по словам Лапы, еще одним плюсом домашних питомцев являются частые прогулки. Кроме того, необходимость воспитывать животных тоже является положительным моментом.

— Когда дома животное, особенно собака, она требует заботы и приучает детей к заботе — это и психологическое, домашнее, социальное воспитание, а также здоровье самого человека, — заявила эксперт.

Фото: realnoevremya.ru

Терапевт напомнила, что многие люди страдают аллергией. В таком случае им противопоказано заводить животных.

— Гипоаллергенный быт предполагает то, что мы устраняем домашнюю пыль и отказываемся от животных в силу того, что появляется огромный риск развития бронхиальной астмы. Бытует мнение, что аллергии не лечатся, с чем я категорически не согласна. Аллергии лечатся, и очень хорошо, — объяснила Лапа.

«Реальное время» писало, как еще люди заботятся о своем самочувствии. Большинство казанцев предпочитают гулять, общаться с близкими и заниматься спортом.

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Елизавета Пуншева