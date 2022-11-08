Депутат предложил ввести обязательное наличие сканеров проверки цен в магазинах

Депутат Госдумы Василий Власов предложил ввести обязательное наличие сканеров проверки цен в магазинах площадью не менее 100 квадратных метров. Копия обращения к руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой есть в распоряжении RT.

По словам Власова, для удобства покупателей в залах некоторых торговых предприятий уже стоят устройства проверки стоимости товаров по штрихкоду. Однако такая мера введена не везде, что может доставлять дискомфорт.

Фото: realnoevremya.ru

— В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности введения обязательного размещения устройств проверки цен по штрихкодам в точках розничной торговли продовольственных и непродовольственных товаров, площадь торговых залов которых составляет не менее 100 кв. м, — отметил законодатель.

В апреле в Госдуме предложили ограничить работу продуктовых гипермаркетов в воскресенье, чтобы простимулировать развитие фермерских рынков. С такой инициативой депутат Госдумы Олег Матвейчев обратился к главе Минпромторга Денису Мантурову. Однако позже Федеральная антимонопольная служба выступила против введения ограничений на работу ретейлеров в выходные дни.



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Елизавета Пуншева