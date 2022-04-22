ФАС не поддержала введение ограничения работы продуктовых в выходные дни

Федеральная антимонопольная служба выступила против введения ограничений на работу ретейлеров в выходные дни. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

— ФАС России не поддерживает введение ограничений на работу ретейлеров в определенное время, — заявили в антимонопольной службе.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сегодня стало известно, что депутат Госдумы Олег Матвейчев обратился к главе Минпромторга Денису Мантурову с инициативой ограничить работу продуктовых гипермаркетов в воскресенье, чтобы простимулировать развитие фермерских рынков. Он считает, что в случае ограничения времени работы гипермаркетов люди будут идти в магазины шаговой доступности и на ярмарки выходного дня. Это может поспособствовать созданию и развитию торговых локаций и простимулировать развитие подсобных фермерских хозяйств.



Татьяна Леухина