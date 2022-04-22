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ФАС не поддержала введение ограничения работы продуктовых в выходные дни

23:13, 22.04.2022
ФАС не поддержала введение ограничения работы продуктовых в выходные дни
Фото: realnoevremya.ru

Федеральная антимонопольная служба выступила против введения ограничений на работу ретейлеров в выходные дни. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

— ФАС России не поддерживает введение ограничений на работу ретейлеров в определенное время, — заявили в антимонопольной службе.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сегодня стало известно, что депутат Госдумы Олег Матвейчев обратился к главе Минпромторга Денису Мантурову с инициативой ограничить работу продуктовых гипермаркетов в воскресенье, чтобы простимулировать развитие фермерских рынков. Он считает, что в случае ограничения времени работы гипермаркетов люди будут идти в магазины шаговой доступности и на ярмарки выходного дня. Это может поспособствовать созданию и развитию торговых локаций и простимулировать развитие подсобных фермерских хозяйств.

Татьяна Леухина
ОбществоВластьБизнесРозничная торговля

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