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В Госдуме предложили ограничить работу продуктовых гипермаркетов по воскресеньям

08:56, 22.04.2022 4
В Госдуме предложили ограничить работу продуктовых гипермаркетов по воскресеньям
Фото: realnoevremya.ru

В Госдуме предложили ограничить работу продуктовых гипермаркетов в воскресенье, чтобы простимулировать развитие фермерских рынков, с такой инициативой депутат Госдумы Олег Матвейчев обратился к главе Минпромторга Денису Мантурову, сообщает RT.

В обращении указывается, что действующие в России меры поддержки малого бизнеса, занимающегося реализацией продуктовой продукции, недостаточны: деятельность продуктовых ярмарок либо сводится к разновидности «экологическая еда», либо носит ограниченный и локальный характер.

Депутат считает ограничение времени работы гипермаркетов хорошей мерой для помощи бизнесу в сельскохозяйственной и смежных областях.

Фото: realnoevremya.ru

В случае ограничения времени работы гипермаркетов люди будут идти в магазины шаговой доступности и на ярмарки выходного дня. Это может поспособствовать созданию и развитию торговых локаций и простимулировать развитие подсобных фермерских хозяйств, считает Матвейчев.

Маргарита Головатенко
БизнесРозничная торговляОбществоЭкономика

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комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 09:25
    А давайте отменим такси и маршрутки. Пускай весь народ пользуется только "городским" транспортом. А лучше вообще на выходной день отменить весь транспорт. Обувные магазины "трещать" будут, привыкли в одной обуви по 8 лет ходить.
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  • Анонимно 09:34
    Это что за глупость? Я в выходные часто продукты покупаю на неделю в них. А до рынков надо ещё доехать. Стимулировать надо более низкими ценами. Тогда люди сами поедут.
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  • Анонимно 10:55
    На ярмарках выходного дня цены заоблачные,а поэтому все стороной обходят этих сельских бизнесменов
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  • Анонимно 12:19
    только в этой стране решают проблемы одних за счет других.
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