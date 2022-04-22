В Госдуме предложили ограничить работу продуктовых гипермаркетов по воскресеньям

В Госдуме предложили ограничить работу продуктовых гипермаркетов в воскресенье, чтобы простимулировать развитие фермерских рынков, с такой инициативой депутат Госдумы Олег Матвейчев обратился к главе Минпромторга Денису Мантурову, сообщает RT.



В обращении указывается, что действующие в России меры поддержки малого бизнеса, занимающегося реализацией продуктовой продукции, недостаточны: деятельность продуктовых ярмарок либо сводится к разновидности «экологическая еда», либо носит ограниченный и локальный характер.

Депутат считает ограничение времени работы гипермаркетов хорошей мерой для помощи бизнесу в сельскохозяйственной и смежных областях.

Фото: realnoevremya.ru

В случае ограничения времени работы гипермаркетов люди будут идти в магазины шаговой доступности и на ярмарки выходного дня. Это может поспособствовать созданию и развитию торговых локаций и простимулировать развитие подсобных фермерских хозяйств, считает Матвейчев.

Маргарита Головатенко