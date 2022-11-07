В Татарстане расширили оперативный штаб по «базовой готовности»

Фото: пресс-служба президента РТ (архив)

В Татарстане расширили состав оперативного штаба по реализации указа президента России Владимира Путина о введении режима базовой готовности. Так, число его участников выросло до 32 человек. Соответствующий указ подписал глава региона Рустам Минниханов.

Новыми членами штаба стали заместитель премьер-министра Лейла Фазлеева, а также заместитель премьер-министра — руководитель аппарата Кабмина республики Шамиль Гафаров. Кроме того, в его состав вошли:

зампредседателя Госсовета Юрий Камалтынов,

начальник Татарстанской таможни Марат Гараев,

директор «Почты России» Ильнур Махмутов,

военный прокурор Казанского гарнизона Мунко Цыренов,

замначальника Горьковской железной дороги Александр Черемнов.

Фото: realnoevremya.ru (заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева)

Фото: realnoevremya.ru (заместитель премьер-министра Татарстана — руководитель Аппарата Кабинета Министров Шамиль Гафаров)

Напомним, оперштаб по реализации мер, предусмотренных указом президента России Владимира Путина от 19 октября (в целях повышения эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов страны в связи с введением военного положения на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей), был создан 20 октября. Ему, с учетом текущей ситуации и возникающих рисков, необходимо обеспечивать подготовку предложений:

по проведению мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

по реализации мер по удовлетворению потребностей ВС России, других войск, воинских формирований, органов и нужд населения;

по реализации мер по усилению охраны общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, охраны военных, важных гособъектов и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения;

по введению особого режима работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики и др.

Первое заседание штаба под руководством Рустама Минниханова прошло 21 октября. На заседании обсудили вопросы обеспечения общественного порядка, бесперебойной работы объектов жизнедеятельности: транспорта, системы ЖКХ, энергетики.



С 20 октября в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях введен режим военного положения. Указ подписан президентом России Владимиром Путиным.



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Максим Кокунин