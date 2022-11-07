Прошлой зимой в Казани зафиксировали 577 нарушений зимнего содержания объектов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За последнюю зиму в столице Татарстана зарегистрировали почти 600 нарушений правил зимнего содержания объектов. Об этом на «деловом понедельнике» сообщил начальник Управления административно-технической инспекции исполкома Казани Наиль Минвалеев.

— Контроль зимой в первую очередь направлен на недопущение нарушений, связанных с угрозой жизни и здоровью граждан. Это очистка от снега и льда кровли зданий, содержание придомовых и закрепленных территорий, дорог и тротуаров. Прошедшей зимой было отмечено 577 таких нарушений, — рассказал он.

Скриншот трансляции

Наиль Минвалеев напомнил, что прошлой зимой в Казани выпало много снега и увеличилось количество выявленных фактов его несанкционированного складирования. Для пресечения этих нарушений организовывали рейды в выходные дни и ночные дежурства. В итоге удалось поймать и наказать за сброс снега восемь нарушителей.

— В целом, за нарушения при складировании снега составлено 89 протоколов. Для сравнения, за прошлую зиму подобных нарушений было 69, — обратил внимание Наиль Минвалеев.



Напомним, с 15 октября в Казани перешли к зимнему содержанию дорог. На прошлой неделе президент Татарстана Рустам Минниханов поручил министерствам обеспечить надлежащее содержание автомобильных дорог в зимний период.



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Татьяна Демина