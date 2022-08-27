Китай в июле увеличил импорт золота из России в 8,5 раза на фоне западных санкций

На фоне введения санкций Запада на закупку российского золота Китай увеличил его импорт из РФ в 8,5 раза в сравнении с предыдущим месяцем — до $108,79 млн, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Главного таможенного управления (ГТУ) КНР.



В июле Россия вошла в десятку ведущих поставщиков золота Пекину. На первом месте — Швейцария, за ней следуют Канада, Австралия, Южно-Африканская Республика и Сингапур.

Фото: pixabay.com

В июле Пекин импортировал золото на $133,6 млн — втрое больше, чем за аналогичный период 2021 года.

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Маргарита Головатенко