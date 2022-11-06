В Запорожье создают укрепрайоны из-за возможного контрнаступления ВСУ

Фото: скриншот видео Минобороны РФ

Укрепрайоны создаются на севере Запорожской области в связи с возможной попыткой украинских войск предпринять наступление. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на председателя движения «Мы вместе с Россией», члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова.

— Укрепрайоны создаются на линии фронта в северной части Запорожской области в связи с возможной попыткой украинских войск предпринять наступление. Также усиливается линия обороны, — сказал он.

По его словам, киевские власти могут отдать приказ о наступлении до 8 ноября, попытавшись показать кадры обстрелов и начала наступления к промежуточным выборам в американский конгресс, запланированным на вторник.

Фото: скриншот видео от Минобороны РФ

Напомним, позавчера в направлении населенных пунктов Плошанка и Червонопоповка вооруженные силы Украины в очередной раз предприняли безуспешную попытку наступления и потеряли около 90 военнослужащих убитыми и около 60 — ранеными.

Помимо живой силы, ВСУ потеряли четыре танка, шесть БМП и 12 автомобилей. Атаки проводились силами двух усиленных мотопехотных батальонов.

Помимо этого, около 95 украинских военнослужащих уничтожены на Николаево-Криворожском направлении с помощью артиллерии, штурмовой и армейской авиации. Также уничтожены 10 БМП и столько же машин различного предназначения.



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Максим Кокунин