В ходе неудачной атаки на Красно-Лиманском направлении ВСУ потеряли около 150 военнослужащих

Фото: Минобороны России

В направлении населенных пунктов Плошанка и Червонопоповка вооруженные силы Украины в очередной раз предприняли безуспешную попытку наступления и потеряли около 90 военнослужащих убитыми и около 60 — ранеными, сообщает Минобороны России.

Помимо живой силы, ВСУ потеряли четыре танка, шесть БМП и 12 автомобилей. Атаки проводились силами двух усиленных мотопехотных батальонов.

Помимо этого, около 95 украинских военнослужащих уничтожены на Николаево-Криворожском направлении с помощью артиллерии, штурмовой и армейской авиации. Также уничтожены 10 БМП и столько же машин различного предназначения.

Фото: Минобороны России

Напомним, о еще одной неудачной попытке прорыва со стороны ВСУ на Красно-Лиманском направлении сообщалось 30 октября. Все атаки в направлении этого населенного пункта, а также Стельмаховки, Макеевки и Червонопоповки были отражены.



Тогда же три безуспешные попытки прорыва вооруженные формирования Украины предприняли на Николаево-Криворожском направлении в сторону населенных пунктов Пятихатки, Червоный Яр, Ищенка Херсонской области. В результате ответного огня со стороны российских войск противник был отброшен на исходные рубежи.

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Артем Гафаров