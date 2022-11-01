Казанцы смогут пройти анонимный экспресс-тест на ВИЧ

У казанцев есть возможность пройти бесплатное анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию. Для всех желающих также будут организованы экспресс-скрининг здоровья, консультация социального работника и психолога.

3 ноября в парке им. Горького, напротив стадиона «Трудовые резервы», с 12:00 до 16:00 будет работать тест-мобиль.



В мэрии отметили, что проект реализуется совместно с Республиканским центром по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями и благотворительным фондом «Новый век» на средства Фонда президентских грантов.

Татарстанский проект «Тест для победы» АБНО «Новый век» за 2021 год протестировал на ВИЧ-инфекцию более 9 тысяч жителей Приволжского федерального округа. Тест-мобили с командами, состоящими из медработника, социального работника, представителя УПЧ и волонтеров, выезжали 260 раз в 69 точек ПФО. Они оказали 40 тысяч бесплатных медицинских, социальных, правовых, консультационных, информационных услуг.

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Илина Хакимова