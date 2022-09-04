В Татарстане снизилась заболеваемость ВИЧ

Фото: Максим Платонов (архив)

За первое полугодие 2022 года в Татарстане зарегистрировали 394 человека с диагнозом «болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека и бессимптомный инфекционный статус, вызванный вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ)». Это на 16% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

За январь — июнь 2021-го в республике диагноз «ВИЧ» подтвердился у 470 человек, следует из данных Татарстанстата.

Пик подъема заболеваемости ВИЧ в Татарстане пришелся на 2001—2003 годы. Затем ситуация стабилизировалась, начали фиксировать спад.



Фото: Максим Платонов (архив)

Инфекция передается через незащищенный половой контакт, через кровь, при использовании нестерильных медицинских инструментов и от матери к ребенку. ВИЧ не передается через рукопожатия, совместные занятия спортом, объятия. Подробнее — в материале «Реального времени».

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Татьяна Демина