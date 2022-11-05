Рустам Минниханов вручил премии за вклад в развитие институтов гражданского общества в Татарстане
Сегодня в казанском Кремле чествовали лауреатов премии президента Татарстана за вклад в развитие институтов гражданского общества в республике. Награды вручил президент Татарстана Рустам Минниханов.
Среди лауреатов — представители образовательной сферы, студенческого движения, региональных ветеранских организаций и многих других направлений.
— Символично, что сегодня, когда наша армия выполняет священный долг по защите безопасного будущего России, мы награждаем местные общественные организации ветеранов боевых действий, которые вносят неоценимый вклад в патриотическое воспитание молодого поколения, — отметил президент республики.
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