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Рустам Минниханов вручил премии за вклад в развитие институтов гражданского общества в Татарстане

14:22, 05.11.2022
Рустам Минниханов вручил премии за вклад в развитие институтов гражданского общества в Татарстане
Фото: кадр видео/tatarstan.ru

Сегодня в казанском Кремле чествовали лауреатов премии президента Татарстана за вклад в развитие институтов гражданского общества в республике. Награды вручил президент Татарстана Рустам Минниханов.

Среди лауреатов — представители образовательной сферы, студенческого движения, региональных ветеранских организаций и многих других направлений.

— Символично, что сегодня, когда наша армия выполняет священный долг по защите безопасного будущего России, мы награждаем местные общественные организации ветеранов боевых действий, которые вносят неоценимый вклад в патриотическое воспитание молодого поколения, — отметил президент республики.

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Маргарита Головатенко
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