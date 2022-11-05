В Татарстане в ближайшие дни завершат уборку сахарной свеклы

Фото: кадр видео/tatarstan.ru

Уборку сахарной свеклы завершат в Татарстане в ближайшие дни, сообщил заместитель премьер-министра республики — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на совещании в Доме правительства региона.



Сейчас сахарная свекла убрана на площади 41 тыс. га, или 82% от плана, накопано 1,5 млн тонн с урожайностью 384 ц/га. На сахарные заводы вывезли 842 тыс. тонн, переработали 683 тыс. тонн корнеплодов. Выход сахара составляет 16%, произведено 106 тыс. тонн сахара с нового урожая.

В Татарстане еще не убраны порядка 129 тыс. га подсолнечника и 25 тыс. га кукурузы на зерно, 187 га картофеля, и 68 га овощей.

Валовой сбор картофеля составил 121 тыс. тонн с урожайностью 276 ц/га, овощей — 45 тыс. тонн с урожайностью 185 ц/га. За прошедшие 2 недели убрано 480 га картофеля и 429 га овощей.

На прошлой неделе Марат Зяббаров предупредил о возможных потерях урожая из-за похолодания в ночные часы. Он напомнил, что картофель, морковь и столовая свекла промерзают при продолжительных температурах ниже минус 2 градусов.

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Маргарита Головатенко