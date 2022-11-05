Twitter временно закрывает офисы

Социальная сеть Twitter временно закрыла свои офисы и ограничила доступ сотрудников к внутренним системам после того, как сообщила работникам, что они будут проинформированы по электронной почте о том, уволят ли их.



Компания выслала на электронную почту сотрудникам письма, в которых говорится, что в пятницу им сообщат о сокращении штата.



— Стремясь вывести Twitter на правильный путь, в пятницу мы пройдем через сложный процесс сокращения нашей глобальной рабочей силы, — говорится в электронном письме, с которым ознакомилось Reuters.

Фото: wikipedia.org

Руководство социальной сети Twitter планирует уволить 25% сотрудников только на первом этапе. Увольнение коснется порядка четверти штата компании, насчитывающего более 7 тысяч человек. Сокращения затронут все отделы. Предполагается, что в первую очередь увольнения начнутся с работников отделов продаж, инженерных разработок, а еще юридического отдела.



Согласно твитам сотрудников Twitter, среди тех, кто пострадал от увольнений, были сотрудники, которые работали в области проектирования, коммуникаций, курирования продуктов и контента.

28 октября американский предприниматель Илон Маск стал руководителем Twitter. Бизнесмен в первую очередь привнесет в соцсеть новый набор ценностей. Например, в последние годы Twitter вел достаточно жесткую политику в отношении издевательств, оскорблений и дискриминации. Илон Маск заявил, что ослабит ограничения на контент, а также отменит блокировку аккаунтов.

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Илина Хакимова