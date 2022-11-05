Владимир Путин наделил регионы полномочиями по реконструкции систем оповещения населения

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, которым, в частности, предусматривается наделение органов исполнительной власти регионов и местных муниципалитетов полномочиями по реконструкции технических систем управления гражданской обороны и систем оповещения населения.



В документе указано, что перечисленные органы власти займутся в том числе и реконструкцией защитных сооружений и других объектов гражданской обороны.

Такие меры должны повысить эффективность подобных мероприятий.

Фото: publication.pravo.gov.ru

Также был дополнен закон «О гражданской обороне». В документе появились понятия «оповещение населения» и «системы оповещения населения». Под оповещением населения подразумевается «доведение до населения сигналов оповещения и экстренной информации об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера».



Напомним, Кабинет министров Татарстана утвердил границы зон экстренного оповещения населения. В постановлении опубликованы границы зон экстренного оповещения, подверженные затоплению. Контроль за исполнением постановления возложен на МЧС республики.

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Илина Хакимова