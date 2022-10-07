Кабмин Татарстана утвердил границы зон экстренного оповещения населения
Кабинет министров Татарстана утвердил границы зон экстренного оповещения населения, постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.
В постановлении опубликованы границы зон экстренного оповещения, подверженные затоплению. Контроль за исполнением постановления возложен на МЧС Татарстана.
Комплексная проверка готовности системы оповещения населения с запуском речевых сиренных установок проходила в Татарстане 20 июля.
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