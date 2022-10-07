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Кабмин Татарстана утвердил границы зон экстренного оповещения населения

18:49, 07.10.2022
Кабмин Татарстана утвердил границы зон экстренного оповещения населения
Фото: mchs.tatarstan.ru

Кабинет министров Татарстана утвердил границы зон экстренного оповещения населения, постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

В постановлении опубликованы границы зон экстренного оповещения, подверженные затоплению. Контроль за исполнением постановления возложен на МЧС Татарстана.

Комплексная проверка готовности системы оповещения населения с запуском речевых сиренных установок проходила в Татарстане 20 июля.

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Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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