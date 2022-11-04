Мобилизация работодателя стала основанием для прекращения трудового договора

Президент России Владимир Путин подписал закон, который дополняет список оснований для прекращения трудового договора. Теперь к ним относится мобилизация работодателя. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно новой норме, призыв «физического лица или работодателя, являющегося единственным учредителем (участником) юридического лица, одновременно обладающего полномочиями единоличного исполнительного органа этого юридического лица, на военную службу по мобилизации» — основание для прекращения трудового договора не по воле сторон.

При этом речь идет о тех случаях, когда предприниматель не передал управление бизнесом своему доверенному лицу на период прохождения военной службы. Данное положение распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года, когда в России была объявлена частичная мобилизация.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Кроме того, поправки в Трудовой кодекс гарантируют оплату не ниже уровня МРОТ артистам, которые не выступают и не участвуют в создании произведений в течение какого-либо времени.

Размер выплат будет определяться тарифной сеткой, окладом артиста, доплатами и надбавками компенсационного и стимулирующего характера, но не могут быть ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда. Сумма выплат будет рассчитываться пропорционально времени, пока творческий работник не участвует в создании или исполнении произведений или не выступает.

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Артем Гафаров