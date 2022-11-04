Ночью в Татарстане похолодает до -8 градусов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В ночь на субботу, 5 октября, в Татарстане температуры опустятся ниже ноля. В восточных районах похолодает до -8 градусов, предупреждают в Гидрометцентре республики.

В целом ближайшей ночью в Татарстане ожидается от 0 до -5°С. В Казани синоптики прогнозируют от -1 до 3 градусов.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Гидрометцентре Татарстана также предупредили жителей о гололедице на дорогах. Она возможна ночью и утром в субботу.

Сегодня в Татарстане облачная погода с прояснениями и умеренный северо-западный ветер. Местами возможен небольшой мокрый снег и дождь. Максимальная температура воздуха днем составит от +3 до -1°С.



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Татьяна Демина