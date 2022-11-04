Сегодня в Татарстане мокрый снег и до -1 градуса
В пятницу, 4 ноября, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями и умеренный северо-западный ветер. Местами возможен небольшой мокрый снег и дождь.
По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, максимальная температура воздуха днем составит +3... -1°С. В Казани ожидается от +1 до +3 градусов, в Набережных Челнах — от +2 до 1°С.
На дорогах местами возможна гололедица, предупреждают татарстанцев синоптики.
По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в начале следующей недели, 7—8 ноября, осадков не ожидается. Ночью температуры опустятся до -1... -6°С. Днем ожидается от +2 до -1°С.
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