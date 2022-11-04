Илшат Фатыхов стал директором ОАО «Бугульманефтепродукт»

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Как стало известно «Реальному времени», на ОАО «Бугульманефтепродукт» сменился директор. Предприятие, входящее в группу «Татнефть», возглавил Илшат Фатыхов. Он также является генеральным директором АО «Татнефтепродукты».

За последние пять лет 2021-й стал первым годом, когда «Бугульманефтепродукт» показал положительные значения прибыли — 3,3 млн рублей. До этого, как минимум с 2017 года, предприятие постоянно отчитывалось об убытках.

Итоговая выручка за прошлый год при этом не показала каких-то выдающихся значений, а в некотором смысле завершился нисходящий тренд. Так, в 2017 году предприятие заработало 267,6 миллиона рублей, но затем, к 2020 году, выручка ежегодно падала до отметки в 124,5 миллиона. По итогам 2021-го она выросла — до 136 миллионов.

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Артем Гафаров