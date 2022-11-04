Главное о коронавирусе на 4 ноября: спрей вместо маски, разработка вакцины против гриппа и COVID-19

За минувшие сутки в Татарстане коронавирус выявили у 136 человек

За минувшие сутки в Татарстане COVID-19 выявили у 136 человек. Всего на 4 ноября в республике зарегистрировано 188 007 случаев коронавируса. Выздоровели за весь период 184 780 человек, за минувшие сутки — 184. Всего скончались 2 005 татарстанцев, за последние сутки — ни одного. Госпитализировали еще 37 человек.

Коронавирус может вызвать психические расстройства

За последние сутки в России выявили 6 149 случаев коронавируса, выздоровели 9 259 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 21 453 667, а выздоровевших — до 20 841 779. Госпитализировали за сутки 1 233 человека. Умер 71 россиянин за сутки. За весь период в России от коронавируса скончались 390 459 человек.

В Саратовскую область поставили первую партию назальной вакцины. Жителей ознакомили с назальной вакциной против коронавируса. Министр здравоохранения региона Олег Костин в прямом эфире рассказал, как пользоваться препаратом.

Фото: realnoevremya.ru

Коронавирус может вызвать психические расстройства. Об этом рассказал психиатр, главный врач психиатрической клиники «Госпитальная» Марчел Додица. Переболевшие сталкиваются с паническими атаками, бессонницей и симптомами биполярного расстройства. Это связано с тем, что после болезни в организме нарушается выработка дофамина. Только комплексное лечение способно нормализовать работу нервной системы.

В Санкт-Петербурге прививку от коронавируса сделали 2 миллиона человек. Это количество составляет 38% от общей численности населения. При этом около 460 тысяч вакцинированных — дети.

Китайские чиновники ущемляют население противокоронавирусными мерами

В мире коронавирусом нового типа на 09.22 (мск) заразились 631 810 645 раз, 6 597 792 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (97 691 140). На второй строчке — Индия (44 658 365), на третьей — Франция (37 110 800), на четвертой — Германия (35 784 912), на пятой — Бразилия (34 846 308).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 072 223). За ними следуют Бразилия (688 267), Индия (530 479), Россия (382 510, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (330 410).



За время пандемии было сделано 12 845 836 220 инъекций вакцины против коронавируса.



Эксперт КНР по респираторным заболеваниям Ван Гуанфа заявил, что китайские чиновники должны перестать ущемлять базовые потребности населения страны чрезмерно жесткими и негибкими мерами по борьбе с коронавирусом. По его словам, некоторые из ограничений нанесли удар по логистике и производственному процессу. При этом они снизили эффективность противодействия пандемии.

27 ноября вновь состоится Шанхайский марафон. В прошлом году он был отменен из-за противокоронавирусных ограничений. Для участия бегунам необходимо будет делать ПЦР-тест ежедневно за три дня до старта и не покидать город с 17 ноября.

Фото: realnoevremya.ru

Компании Pfizer и BioNTech приступили к исследованиям для разработки вакцины против коронавируса и гриппа. Цель работы заключается в том, чтобы «бороться с двумя серьезными респираторными заболеваниями с помощью всего одной вакцины». В пресс-релизе сообщается, что в исследовательских целях препарат уже применяли на одном человеке.

Несколько научных групп разрабатывают спреи против коронавируса. По задумке, они должны обеспечивать краткосрочную, но эффективную защиту от заражения вирусами. Так как ношение маски не всегда удобно, ученые рассматривают спрей в качестве альтернативной меры защиты. На данный момент препарат проверяют на хорьках и мышах. В эксперименте с хорьками животные не заразились. Ученые хотят проверить средство на других животных и, в случае успеха, перейти к людям.



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Елизавета Пуншева