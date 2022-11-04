ВЦИОМ: СВО укрепило дух народного единства

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

В преддверии Дня народного единства всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел исследование и выяснил, что более половины опрошенных россиян (56%) чувствуют сплоченность российского народа.

В сравнении с 2021 г. доля тех, кто чувствует сплоченность российского общества, заметно увеличилась. В прошлом году только 31% опрошенных ответил, что народное единство в России есть. Сегодня такое мнение разделяют 56% (+25 п.п. за год). Это максимальный показатель за весь период измерений.

В 2012 году доминирующей была противоположная позиция («народного единства скорее нет» — 56%), сегодня ее сторонниками являются 37% (19 п.п. к данным 10-летней давности).

В исследовании также отмечено, что важность подобных праздников в России признают большинство (71%) россиян. Из них треть заявили об этом с полной уверенностью (32%), что на 8 п.п. больше, чем тремя годами ранее (2019 г. — 24%). Альтернативной точки зрения придерживаются лишь 26%.

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

Одной из причин таких высоких показателей признания гражданами сплоченности общества выступает проведение специальной военной операции. Россияне, декларирующие народное единство, аргументируют свою позицию отношением Запада к России и проведением специальной военной операции и мобилизацией (28%), а также тем, что у каждой нации есть чувство единства.

Респонденты в качестве других оснований также указывали на то, что в трудные минуты россияне объединяются (9%), большинство поддерживают одного лидера и его политику (9%). Другие полагают, что это обосновано нашим менталитетом (8%), стремлением помочь друг другу (7%), наличием общих целей (6%).

В столице Татарстане ко Дню народного единства подготовили праздничную программу. В домах культуры города 2—7 ноября организуют концертные программы, мастер-классы по изобразительному искусству, выставки рисунков, посвященные Дню народного единства. Муниципальные библиотеки представят книжные выставки и лекции по истории праздника.

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Илина Хакимова