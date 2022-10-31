Ко Дню народного единства в Казани подготовили праздничную программу

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

В столице Татарстане ко Дню народного единства подготовили праздничную программу. Об этом рассказала на «деловом понедельнике» заместитель руководителя исполкома Казани, курирующий вопросы социальной сферы, Гузель Сагитова.

В домах культуры города 2—7 ноября организуют концертные программы, мастер-классы по изобразительному искусству, выставки рисунков, посвященные Дню народного единства. Муниципальные библиотеки представят книжные выставки и лекции по истории праздника.

Вечером в среду, 2 ноября, в ДК «Юность» казанцы смогут посмотреть праздничный концерт творческих коллективов «Народ един!». В четверг, 3 ноября, в КЦ «Залесный» презентуют концертную программу «Мы едины», а в ДК железнодорожников — патриотический концерт «Родная Земля».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Во вторник, 1 ноября, в 14.00 в библиотеке №13 «Сандугач» по ул. Мавлютова, 17б жители Казани могут посетить мастер-класс «Музыкальные традиции многонационального Татарстана». В День народного единства, 4 ноября, в ДК им. Саид-Галеева запланирована театрализованная программа «Эхо веков — живая связь времен».

На следующей неделе, 8 ноября, в КЦ «Московский» состоится концерт ансамбля национальной музыки Айдара Ниязова. На 12 ноября в КДК им. Ленина запланирован фольклорно-этнографический фестиваль «Кузьминки».

Напомним, День народного единства празднуется 4 ноября. В этот день казанцы будут отдыхать. В преддверии праздника рабочий день в четверг, 3 ноября, сократится на 1 час.



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Татьяна Демина