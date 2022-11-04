Всего четверть казанцев заказывают уборку

Эксперты «Авито услуг» провели исследование и выяснили отношение россиян к клинингу. Согласно его результатам, всего четверть опрошенных заказывают услуги уборки на дом на постоянной основе или имели такой опыт.



23% казанцев в большинстве случаев заказывают уборку, чтобы оказать помощь своим близким по хозяйству.

В топ-услуги вошли: генеральная уборка, уборка после ремонта, а также заказ клининга для помощи родственникам или близким.

Эксперты отмечают,что за последние годы услуги клининга стали более популярны и доступны в целом по всей России. 39% казанцев высказали мнение, что такая услуга — это прекрасный способ проявить заботу и помочь близким, даже если ты находишься на расстоянии.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Согласно данным исследования, 8% горожан отдают предпочтению клинингу, когда речь идет о уборке дома после вечеринки или семейного застолья, а также после детского праздника(7%). 13% заказывают услугу, если их домашний питомец «отлично» провел время.

Среди тех, кто не пользуется услугами уборки, 51% казанцев допускают возможность вызова клининга, например, после ремонта или для генеральной уборки жилья (35%).

Еще одной относительно недавно популярной услугой стало благоустройство огорода. По итогам II квартала 2022 года в Казани на 772% вырос спрос на услуги помощников по благоустройству сада и огорода. А по итогам 2021 года жители Казани стали на 76% чаще заказывать уборку на дому.



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Илина Хакимова