Население Украины с 2014 года уменьшилось на 21,7 миллиона человек — это много или мало?

С 2014 года население Украины уменьшилось на 21,7 миллиона граждан, или на 53,7%. Из них 11,2 миллиона человек — население Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей, которые вошли в состав России, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Остальные более 10,5 миллиона человек — это украинцы, покинувшие страну после госпереворота 2014 года. По словам Вячеслава Володина, с тех пор Украина потеряла суверенитет и стала колонией США.

— Ее граждане для Вашингтона и Брюсселя — расходный материал: война до последнего украинца ежедневно уносит сотни жизней людей. Киевский режим ведет Украину к полному ее исчезновению, — написал спикер Госдумы в своем telegram-канале.

21,7 миллиона человек — это:

15% населения России — по данным Всероссийской переписи населения, в стране проживает 147,2 млн человек.

— по данным Всероссийской переписи населения, в стране проживает 147,2 млн человек. 7 столиц Украины — в Киеве насчитывается 2,95 миллиона жителей.

— в Киеве насчитывается 2,95 миллиона жителей. Три Болгарии — в стране проживает 6,9 миллиона человек.

— в стране проживает 6,9 миллиона человек. Больше пяти республик Татарстан — в республике проживает 4 миллиона человек.

— в республике проживает 4 миллиона человек. 16 с половиной столиц Татарстана — в Казани насчитывается 1,3 миллиона жителей.

— в Казани насчитывается 1,3 миллиона жителей. 27 тысяч Ватиканов — в городе-государстве, по последним данным, проживает 801 человек.

— в городе-государстве, по последним данным, проживает 801 человек. 59 Исландий — на 1 января 2020-го там насчитывалось 366 463 жителя.

— на 1 января 2020-го там насчитывалось 366 463 жителя. На 2 миллиона человек больше населения Казахстана — там на 1 сентября 2022 года насчитывается 19,66 миллиона жителей.

— там на 1 сентября 2022 года насчитывается 19,66 миллиона жителей. В два раза больше числа проживающих за границей выходцев из России — по данным ООН, на 2021-й их число превышает 10 миллионов.

— по данным ООН, на 2021-й их число превышает 10 миллионов. Количество бедных россиян в первой половине 2015 года — доходы ниже прожиточного минимума были у 21,7 млн человек.

— доходы ниже прожиточного минимума были у 21,7 млн человек. Количество физлиц, имеющих брокерские счета, по данным Мосбиржи, — 21,7 млн человек.

— 21,7 млн человек. Пассажиропоток на международных рейсах за январь — сентябрь 2022 года — аэропорты России обслужили на них 21,7 млн человек.

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Татьяна Демина