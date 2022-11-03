«Кошмарили наркодельцов и должников»: в Казани дошло до приговора дело лжеполицейских
Сегодня в Верховном суде Татарстана будет оглашен приговор по делу группировки казанского «Робин Гуда» Артема Малямова, что под видом операций СОБРа проводила задержания с похищением людей и вымогательством. В прениях гособвинитель просил наказать шестерых подсудимых реальными сроками, передает с места журналист «Реального времени».
Для Малямова прокурор Рушат Файрушин запросил 18 лет «строгача». Для обвиняемого Артема Ахмедзянова — 16 лет, для его двоюродного брата Артура Ахметзянова — на год меньше. 12 лет колонии строгого режима обвинитель предложил назначить обвиняемому Максиму Химишинецу, 10,5 года — Артему Кайданову, 10 — Артему Колесникову.
По версии СК, МВД и прокуратуры, в 2018—2020 годах команда Малямова в камуфляже под видом СОБРа устраивала «маски-шоу» с оружием, обысками и наручниками, увозила «задержанных» подальше и угрозами вымогала «взятки» за освобождение от уголовного преследования. Один из потерпевших отдал 220 тысяч, другой — 150 тысяч рублей, третий — отписал свой автомобиль «Мицубиси Лансер» и после освобождения заявил о происходящем. После чего и начались задержания.
На следствии свои действия профессиональный сварщик Малямов называл чисткой криминального мира от наркодилеров, но, по данным СК и МВД, часть потерпевших отношения к теневому бизнесу не имели. В отличие от самого Малямова и его приятелей с судимостями за наркотики.
Первоначально судить казанского «Робин Гуда» должны были отдельно от остальных членов бригады — он заключил досудебное соглашение, полностью признавая обвинение в пяти похищениях, двух вымогательствах и пяти разбоях. Позже стал требовать более мягкой квалификации и от признания отказался. В итоге год назад Верховный суд РТ расторг досудебное соглашение и соединил всю шестерку фигурантов в одном процессе.
Под стражей задолго до приговора оказались Малямов и ранее судимые за наркотики двоюродные братья Артур Ахметзянов и Артем Ахмедзянов, до задержания один работал электромонтажником, другой — оператором башенного крана. Также на скамье подсудимых — бывший замуправляющего магазином бытовой электроники Артем Кайданов, повар Максим Химишинец и бывший контрактник Росгвардиии Артем Колесников. У последнего за плечами — участие в боевых действиях и спецоперациях МВД и СК.
«Малямовцев» обвиняют в 14 преступлениях против наркодельцов и должников. Напомним первые и последние эпизоды дела:
- Похищение человека и разбой ради 5 тысяч рублей: в ходе следствия Малямов признавался — в октябре 2018 года у магазина на улице Кирпичникова встретился с наркосбытчиком под предлогом покупки мефедрона и под дулом пистолета заставил сесть в автомобиль знакомого. В пути, по версии обвинения, пальнул похищенному по ребрам из травмата и потребовал 5 тысяч рублей. Тот отдал нужную сумму и после «профилактической беседы» в квартире дома на улице Мусина был отпущен. В ходе беседы мужчину предупредили — сообщит в полицию, будет хуже.
- Месть за девушку с похищением, разбоем на 365 тысяч и уничтожением телефона: последним аккордом в деле бригады следователи считают нападение на квартиру двух братьев в Приволжском районе Казани 4 июля 2020 года. По версии обвинения, Малямов, Ахметзянов, Ахмедзянов и Колесников действовали по отработанному сценарию — ворвались ближе к ночи под видом полицейской операции, положили на пол, побили, одного брата сковали наручниками, другого связали веревкой. По итогам «обыска» забрали 15 тысяч рублей, свидетельство о регистрации автомобиля «Мицубиси Лансер» и хозяина машины с собой. Перед уходом сломали телефон второго брата, чтобы никому не звонил. После «допроса» с угрозами похищенный подписал договор купли-продажи своего авто, не получив ничего взамен. Но уже той ночью вернулся домой, а утром написал заявление в полицию. 5 июля начались задержания.
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