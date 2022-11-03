«Кошмарили наркодельцов и должников»: в Казани дошло до приговора дело лжеполицейских

Фото: realnoevremya.ru/ Ирина Плотникова

Сегодня в Верховном суде Татарстана будет оглашен приговор по делу группировки казанского «Робин Гуда» Артема Малямова, что под видом операций СОБРа проводила задержания с похищением людей и вымогательством. В прениях гособвинитель просил наказать шестерых подсудимых реальными сроками, передает с места журналист «Реального времени».



Для Малямова прокурор Рушат Файрушин запросил 18 лет «строгача». Для обвиняемого Артема Ахмедзянова — 16 лет, для его двоюродного брата Артура Ахметзянова — на год меньше. 12 лет колонии строгого режима обвинитель предложил назначить обвиняемому Максиму Химишинецу, 10,5 года — Артему Кайданову, 10 — Артему Колесникову.

По версии СК, МВД и прокуратуры, в 2018—2020 годах команда Малямова в камуфляже под видом СОБРа устраивала «маски-шоу» с оружием, обысками и наручниками, увозила «задержанных» подальше и угрозами вымогала «взятки» за освобождение от уголовного преследования. Один из потерпевших отдал 220 тысяч, другой — 150 тысяч рублей, третий — отписал свой автомобиль «Мицубиси Лансер» и после освобождения заявил о происходящем. После чего и начались задержания.

Изъятое при обысках оружие бригады. Фото: МВД по РТ

На следствии свои действия профессиональный сварщик Малямов называл чисткой криминального мира от наркодилеров, но, по данным СК и МВД, часть потерпевших отношения к теневому бизнесу не имели. В отличие от самого Малямова и его приятелей с судимостями за наркотики.

Первоначально судить казанского «Робин Гуда» должны были отдельно от остальных членов бригады — он заключил досудебное соглашение, полностью признавая обвинение в пяти похищениях, двух вымогательствах и пяти разбоях. Позже стал требовать более мягкой квалификации и от признания отказался. В итоге год назад Верховный суд РТ расторг досудебное соглашение и соединил всю шестерку фигурантов в одном процессе.

Под стражей задолго до приговора оказались Малямов и ранее судимые за наркотики двоюродные братья Артур Ахметзянов и Артем Ахмедзянов, до задержания один работал электромонтажником, другой — оператором башенного крана. Также на скамье подсудимых — бывший замуправляющего магазином бытовой электроники Артем Кайданов, повар Максим Химишинец и бывший контрактник Росгвардиии Артем Колесников. У последнего за плечами — участие в боевых действиях и спецоперациях МВД и СК.

«Малямовцев» обвиняют в 14 преступлениях против наркодельцов и должников. Напомним первые и последние эпизоды дела: