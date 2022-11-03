На оплату труда муниципальных служащих Казани потратили более миллиарда рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За январь — сентябрь 2022 года в Казани фактические расходы на оплату труда муниципальных служащих с учетом страховых взносов составили 1,098 миллиарда рублей. Такие данные приводит финансовое управление исполкома города.



Всего на 1 октября в столице Татарстана насчитывается 1 628 муниципальных служащих. Таким образом, на каждого из них за три квартала в среднем пришлось 674,8 тысячи рублей, или почти 75 тысяч в месяц.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

Напомним, в Казани также подняли размеры ежемесячного денежного вознаграждения мэру и городским чиновникам. Так, для Ильсура Метшина он с 1 октября составляет 43 620 рублей.

Также власти Казани повысили оклады работников, осуществляющих техническое обеспечение органов местного самоуправления и мэрии города. Это затрагивает главного архитектора, пресс-секретаря, технического редактора и так далее.



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Татьяна Демина