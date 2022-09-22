Мама ребенка, которого воспитательница ударила в детсаду в Татарстане, узнала об инциденте из соцсетей

Фото: кадр видео / ТНВ

Мама девочки, которую воспитатель несколько раз ударила в детском саду «Золотая рыбка» в Камских Полянах, узнала об этом из социальных сетей, об этом она рассказала в интервью корреспонденту программы «Вызов 112» на телеканале ТНВ.



На днях в Сети распространилось видео, на кадрах которого воспитательница несколько раз ударила по лицу воспитанницу. По словам женщины, после увиденного в соцсетях она пришла в детсад. Ребенок был подавлен и начал плакать. Мама девочки рассказала, что поведение воспитательницы стало для нее неожиданным:

— Она [воспитательница] утверждала, что так вытирала ребенку сопли. Именно от нее я не ожидала этого. Я ее не первый год знаю. Не знаю, я не понимаю, как это произошло вообще. Я в ужасе, просто в шоке, — прокомментировала случившееся мама девочки Надежда Песнева.

Информацию об инциденте в детском саду в Камских Полянах проверяет Нижнекамская городская прокуратура. Как ранее сообщил telegram-канал Mash Iptash, воспитательницу уже отстранили от работы. Сама работница детского сада свое поведение объяснить не смогла.



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Маргарита Головатенко