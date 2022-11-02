В ХК «Нефтехимик» перешел нападающий нижегородского «Торпедо» Илья Федотов

Фото: пресс-служба ХК «Нефтехимик»

В ХК «Нефтехимик» по договору аренды перешел 19-летний нападающий нижегородского «Торпедо» Илья Федотов. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Уточняется, что в текущем сезоне Федотов в составе нижегородцев провел 2 матча. Всего в активе форварда в КХЛ 39 игр и 2 (0+2) набранных очка.

Фото: ХК «Нефтехимик»

На прошлой неделе матч Фонбет чемпионата КХЛ сезона 2022/23 в Мытищах завершился победой местного «Куньлунь Ред Стар» над нижнекамским «Нефтехимиком». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 4:3 (1:1, 2:1, 1:1).

26 октября ХК «Нефтехимик» уступил СКА в очередном матче Фонбет чемпионата КХЛ сезона 2022/23. Встреча завершилась со счетом 3:1 (0:0, 2:0, 0:1).



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Максим Кокунин