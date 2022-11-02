В Татарстане за сутки зарегистрировали 135 новых случаев заражения COVID-19

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 135 новых случаев заражения коронавирусом, госпитализированы 44 человека, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Всего на 2 ноября в Татарстане зарегистрировано 187 735 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 184 437 человек, в том числе 217 за минувшие сутки.

Умерли за весь период 2 005 человек, летальных случаев за последние сутки не зарегистрировано.

Фото: realnoevremya.ru

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Маргарита Головатенко