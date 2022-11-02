Главное о коронавирусе на 2 ноября: снижение заболеваемости, возобновление ж/д сообщения между Россией и КНДР

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За последние сутки коронавирус выявили у 135 татарстанцев

За минувшие сутки в Татарстане COVID-19 выявили у 135 человек. Всего на 2 ноября в республике зарегистрировано 187 735 случаев коронавируса. Выздоровели за весь период 184 437 человек, за минувшие сутки — 217. Всего скончались 2 005 татарстанцев, за последние сутки — ни одного. Госпитализировали еще 44 человека.

В России выявили минимум новых заболевших за 4 месяца

За последние сутки в России выявили 6 385 случаев коронавируса, выздоровел 10 241 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 21 441 143, а выздоровевших — до 20 822 746. Госпитализировали за сутки 1 320 человек. Умерли 68 россиян за сутки. За весь период в России от коронавируса скончались 390 315 человек.

В России не выявлено новых случаев заражения вариантом BQ 1.1 или «цербер» штамма коронавируса «омикрон», сообщают в пресс-службе Роспотребнадзора. 26 октября глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о выявлении в России двух новых геновариантов штамма коронавируса «омикрон» «цербер».

В Чувашию поступили первые 8 тысяч насадок для введения назальной вакцины против коронавируса. Глава республики Олег Николаев сообщил, что в ближайшее время до населения доведут информацию об особенностях этого метода. На его взгляд, такой способ применения вакцины станет более востребованным.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Екатеринбурге впервые за два года пройдет крестный ход в честь праздника Казанской иконы Божией Матери. С 2020 года его отменяли из-за пандемии коронавируса. Традиционный общегородской крестный ход состоится 4 ноября, а возглавит его митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.



В России шестую неделю подряд отмечается снижение заболеваемости коронавирусом. Показатель заболеваемости составляет 33,56 на 100 тысяч населения, что на 12% ниже, чем на прошлой неделе. При этом превышение средних таких значений зарегистрировано в 38 регионах.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков затруднился ответить на вопрос о ревакцинации Владимира Путина. «Не волнуйтесь. Все необходимые меры предосторожности принимаются», — заверил Песков всех, кто переживает за безопасность президента.

Фото: kremlin.ru

Вариант «цербер» штамма коронавируса «омикрон» более контагиозный в отличие от других, но практически не отличается по тяжести течения заболевания. Об этом рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Наталья Пшеничная. «Если говорить о зарубежных странах, то где-то 15—20% всех пациентов, у которых диагностируется лабораторно коронавирусная инфекция, заразились «цербером», — заявила она.



Ухудшение кишечной микрофлоры после коронавируса способствует уязвимости организма к другим инфекциям

В мире коронавирусом нового типа на 09.22 (мск) заразились 630 922 205 раз, 6 593 068 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (97 531 408). На второй строчке — Индия (44 655 828), на третьей — Франция (37 033 582), на четвертой — Германия (35 649 648), на пятой — Бразилия (34 837 035).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 070 788). За ними следуют Бразилия (688 219), Индия (530 452), Россия (382 372, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (330 392).



За время пандемии было сделано 12 835 180 576 инъекций вакцины против коронавируса.

Впервые за два года с начала пандемии коронавируса из Приморья в КНДР отправлен поезд. В нем перевезли 30 лошадей. До февраля 2020 года через погранпереход «Хасан» — «Туманган» курсировал пассажирский транспорт. Однако сообщение было приостановлено. На Восточном экономическом форуме посол КНДР в России Син Хон Чхоль сообщал, что в сентябре грузооборот между странами возобновится, но сроки сдвинули.

Американские медики выяснили, что заражение коронавирусом приводит к негативным переменам в структуре и видовом разнообразии микрофлоры кишечника. Это, в свою очередь, способствует повышению уязвимости больных к другим видам инфекций, в том числе к заражению крови. «Понимание этого поможет лечащим врачам выявлять тех больных, которым больше всего угрожает риск развития вторичных инфекций, в том числе заражение крови», — заявил профессор Нью-Йоркского университета (NYU) Кен Кэдуэлл.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

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Елизавета Пуншева