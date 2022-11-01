Олег Знарок: «Радикальные меры в команде? А вы хотите, чтобы я вас удивил?»

Главный тренер казанского «Ак Барса» Олег Знарок подвел итоги домашней встречи с московским ЦСКА (2:3). По его словам, игра получилась хорошей, и потому не забирать очки в ней обидно.

— Жалко, что отдали эту игру, команда была настроена на победу.



Не хватило на все три периода? Просто все шло от индивидуальных ошибок. Одна случается, дальше как ком наваливается все.

Также он ответил на вопросы журналистов о мерах для удаляющихся хоккеистов. Он отметил, что предусмотрены штрафы, но его команда и сама рассчитывала играть в большинстве в этой встрече.



На вопрос о возвращении в состав Александра Радулова и его игре в сегодняшней встрече Олег Знарок отметил, что форвард сыграл хороший матч, но не попал в первые звенья, поскольку звено Семенова выглядело хорошо в предыдущем матче.

При этом наставник «Ак Барса» отметил, что пока не готов ответить, когда вернет игрока в первые звенья.



— Сейчас об этом рано говорить, дайте мне переспать ночь, а не на горячую голову решать.

— Насколько ситуация вокруг Радулова мешает ему или команде?

— Вообще никому не мешает, это один из моментов, которые происходят в любой команде.

— Вам понравилось, как он сыграл сегодня?

— Да, он хорошо сыграл.

— Ожидать ли других радикальных шагов, как с Радуловым?

— Вы хотите, чтобы я вас удивил? — усмехнулся специалист.

После поражения от ЦСКА «Ак Барс» опустился на 9-е место в таблице Восточной конференции и вышел из зоны плей-офф. У команды тренера Олега Знарка всего две победы в 12 последних матчах.

