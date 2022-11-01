В Татарстане ликвидировали стройку крупногабаритных стройотходов

Фото: Министерство экологии Татарстана

Министерство экологии и природных ресурсов Татарстана сообщило, что к ним в ведомство поступило обращение о незаконном захламлении территории в с. Александровка Бавлинского района.



Сотрудники ведомства выехали на место и зафиксировали несанкционированное складирование крупногабаритных строительных отходов. Площадь захламления составила 50 кв. м.

Экологами было направлено предостережение на устранение нарушения в адрес главы Александровского сельского поселения Бавлинского района. На данный момент мусор вывезли, территорию привели в должное состояние.

25 октября в прямом эфире «Реального времени Live» министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков ответил на вопросы читателей интернет-газеты. Также он рассказал, что за последние 5 лет в природоохранные мероприятия в республике было вложено 51 млрд 800 млн рублей.

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Илина Хакимова