Большая часть казанцев жалеют, что не заботились о здоровье в молодости

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Большая часть казанцев — 84% — жалеют, что не относились серьезно к своему здоровью в молодости. Одна из причин — возникновение проблем с ним в более взрослом возрасте. Об этом сообщил сервис по управлению здоровьем Budu (есть в распоряжении «Реального времени»). В опросе приняли участие 1 214 респондентов.

Грустная статистика и в отношении казанцев к своему ментальному здоровью: 41% и до и после 35 лет не заботятся о нем. Большинство (39%) считает, что у них нет никаких ментальных проблем.

При этом более трети респондентов обеих возрастных групп занимаются поддержкой своего психологического состояния самостоятельно с помощью медитаций, а 17% респондентов посещают психолога.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Также сервис выяснил, что 46% горожан и вовсе ничего не делают для поддержки своего физического здоровья. В то же время треть казанцев старше 35 лет следит за своим питанием, еще треть принимает витамины и БАДы. Только 7% респондентов старше 35 не делают ничего для укрепления своего здоровья.



Объясняется это тем, что 76% опрошенных до 35 лет не отмечают изменений в отношении к своему здоровью по сравнению с более молодым возрастом. А вот среди населения старше 35 лет наблюдается обратная тенденция — 83% изменил свое отношение к здоровью с возрастом.

В сентябре стало известно, что Татарстан занял 38-е место в рейтинге российских регионов по приверженности населения здоровому образу жизни за 2021 год. Так, рейтинговый балл республики составил 65,8 (для сравнения: в 2020 году он находился на уровне 63,6). Стоит отметить, что в 2019 году регион занимал 27-е место (70,1 балла).



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Илина Хакимова