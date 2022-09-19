Татарстан занял 38-е место в рейтинге «ЗОЖ-регионов» за 2021 год

Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов

Татарстан занял 38-е место в рейтинге российских регионов по приверженности населения здоровому образу жизни за 2021 год, говорится в исследовании «РИА Новости».

Так, рейтинговый балл республики в 2021 году составил 65,8 (для сравнения: в 2020 году он находился на уровне 63,6). Стоит отметить, что в 2019 году регион занимал 27-е место (70,1 балла).

Сейчас три первых строчки занимают Дагестан, Чечня и Кабардино-Балкария. Наименьшие результаты — у Камчатского края, Магаданской и Еврейской автономной областей.



Фото: скриншот «РИА Новости»

За последние пять лет около 3 300 жителей Татарстана получили медицинскую помощь в кабинетах по отказу от курения.

Из них более 2 600 человек отказались от никотиновой зависимости. Подобные кабинеты открылись в Татарстане в 2013 году на базе Республиканского клинического наркологического диспансера. Бесплатные консультации врачи-психиатры и наркологи проводят в филиалах наркодиспансера в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске, Бугульме и Зеленодольске.



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Максим Кокунин