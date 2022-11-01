В Совфеде назвали неактуальным вопрос об уголовной ответственности за уклонение от мобилизации

Глава Комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в своем telegram-канале заявил, что не считает актуальным введение уголовной ответственности за уклонение от призыва в рамках частичной мобилизации из-за ее завершения.

— Мобилизация завершена. Введение уголовной ответственности за уклонение от мобилизации в данный момент актуальным не считаю, несмотря на очевидный пробел в законодательстве, — говорится в сообщении.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в прошлом месяце главу Управления Следственного комитета России по Пензенской области привлекли к дисциплинарной ответственности за незаконное возбуждение уголовного дела об уклонении от призыва по мобилизации. Ему вынесли неполное служебное соответствие.

— Постановление о возбуждении дела по статье 328 УК в отношении пензенца было отменено заместителем прокурора области. Дело сходило на проверку в Москву, решение не обжаловано, — сообщил глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков и отметил, что мужчина, на которого заводилось дело, намерен обратиться в суд с иском о реабилитации.

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Максим Кокунин