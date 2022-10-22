Главу СКР по Пензенской области привлекли к ответственности за незаконное дело против уклониста по мобилизации

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Главу управления Следственного комитета России по Пензенской области привлекли к дисциплинарной ответственности за незаконное возбуждение уголовного дела об уклонении от призыва по мобилизации, сообщил в своем Telegram-канале глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.



Главе управления СКР по Пензенской области вынесли неполное служебное соответствие.

— Постановление о возбуждении дела по статье 328 УК в отношении пензенца было отменено заместителем прокурора области. Дело сходило на проверку в Москву, решение не обжаловано, — сообщил Чиков и отметил, что мужчина, на которого заводилось дело, намерен обратиться в суд с иском о реабилитации.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Первое в России уголовное дело против уклонившегося от мобилизации возбудили в Пензенской области в начале октября. Подозреваемый отказался подписать повестку в военный комиссариат. Мужчину задержали при силовой поддержке ОМОН.

Однако очень скоро прокуратура области признала незаконным решение о возбуждении уголовного дела по статье об уклонении от прохождения военной службы. Подозреваемый получил право на реабилитацию, включая компенсацию причиненного 48-часовым задержанием.

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Маргарита Головатенко