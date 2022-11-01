В зону спецоперации направили 87 тысяч призванных по частичной мобилизации

По мероприятиям частичной мобилизации на военную службу призвали 300 тысяч россиян, все недостатки на начальном этапе в деятельности военкоматов устранили, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании.

— Нами были приняты экстренные меры по улучшению организации их работы. Это принесло свои результаты. Все регионы направили в воинские части установленное количество мобилизованных, — сказал министр.



Он отметил, что из 300 тысяч человек, призванных в рамках частичной мобилизации, 87 тысяч направлены в районы боевых действий.

Срочники, которые поступают на военную службу в рамках призывных кампаний, в зону специальной военной операции направляться не будут. Министр подчеркнул, что «все военнослужащие по призыву, завершившие службу, будут отправлены домой».

Фото: realnoevremya.ru

31 октября Министерство обороны России сообщило о прекращении всех мероприятий в рамках частичной мобилизации, связанных с призывом на военную службу граждан, пребывающих в запасе. Личному составу военных комиссариатов, задействованному для обеспечения частичной мобилизации, было предписано вернуться с 31 октября к выполнению своих обязанностей в штатном режиме.

Более 15 тысяч человек приняли решение о добровольном участии в специальной военной операции. Речь идет как о добровольно отправившихся на фронт по частичной мобилизации, так и об обратившихся в военкоматы по собственному желанию, а также о вступивших в добровольческие отряды.



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Маргарита Головатенко