Татарстанские тест-мобили протестировали на ВИЧ-инфекцию более 9 тысяч жителей ПФО

Татарстанский проект «Тест для победы» АБНО «Новый век» за год протестировал на ВИЧ-инфекцию более 9 тысяч жителей Приволжского федерального округа. Тест-мобили с командами, состоящими из медработника, социального работника, представителя УПЧ и волонтеров, выезжали 260 раз в 69 точек ПФО. Они оказали 40 тысяч бесплатных медицинских, социальных, правовых, консультационных, информационных услуг.

— К сожалению, достаточно и положительных тестов на ВИЧ в ПФО, цифру мы не называем из этических соображений, — отметила генеральный директор АБНО «Новый век» Лилия Таишева. Она уточнила, что ситуация варьируется в зависимости от региона.

До конца года проект планирует охватить более 60 тысяч человек, будет проведено как минимум 15 тысяч тестов на ВИЧ.

— Но уже сегодня мы столкнулись с большой активностью людей. Экспресс-тестов на ВИЧ однозначно не хватает, и мы уже обратились за помощью к правительству и президенту Республики Татарстан, — рассказала Таишева.

Проект «Тест для победы» начался с Казанской Универсиады 2013 года как акция, приуроченная к крупным спортивным мероприятиям, и продолжил свое развитие на Кубке конфедераций ФИФА 2017 года, чемпионате WorldSkills, «Казанском марафоне». «Тест для победы» реализуется на средства гранта президента России на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов, и при поддержке уполномоченного по правам человека в России, правительства РТ.