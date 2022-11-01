Одна из главных джоб-фобий казанцев — не оправдать ожиданий коллег

Эксперты «Авито» провели исследование, в ходе которого они выяснили, чего больше всего боятся работники. В опросе приняли участие около 10 тыс. респондентов. Самые распространенные джоб-фобии связаны со стремлением качественно выполнить работу и оправдать ожидания коллег.



Большинство казанцев (59%) назвали своим главным страхом боязнь некачественно выполнить свою работу и подвести коллег, 48% переживают из боязни забыть что-то важное по работе, а 25% волнуются о потере деловых документов.



Одной из популярных фобий является и страх остаться без интернета и связи в рабочее время — его испытывают 15% казанцев. Причем 7% из них боятся общаться по телефону или видеосвязи.

Фото: pxhere.com

Тем не менее респонденты отметили, что они иногда переживают на работе и вовсе по самым разным причинам. 11% опрошенных боятся оказаться в неловком положении среди коллег, 14% — общаться с начальством, публичных выступлений и ведения переговоров (14%), а также опоздать на важную встречу (18%).

Одним из неочевидных, на первый взгляд, страхов казанцы называли сверхурочную работу (8%).

Жители столицы республики также поделились своим опытом — как они справляются с такими страхами. Большинство просто предпочитают не думать о них и переключаются на другие дела (56%), избегают тревожных ситуаций (21%), а 26% респондентов смело идут навстречу страхам и занимаются тем, что тревожит их больше всего. Многим в борьбе со страхами помогают справляться отдых (9%) и медитации (3%).

В июне стало известно, что почти половина (49%) опрошенных жителей Приволжского федерального округа (ПФО) не планируют менять работу в ближайшее время, 31% хотели бы сделать это в краткосрочной перспективе, еще 20% затруднились ответить.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова