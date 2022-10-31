Госавтоинспекция Казани проведет профилактические рейды для школьников в преддверии каникул

В преддверии осенних школьных каникул госавтоинспекция Казани подготовила ряд профилактических мероприятий, которые напомнят школьникам о важности безопасного поведения на дороге.



— За 9 месяцев текущего года зарегистрировано 87 дорожно-транспортных происшествий, в которых 90 несовершеннолетних были травмированы. Подавляющее большинство ДТП с участием детей (72 из 87) произошли по вине водителей автотранспорта, рассказала начальник отделения пропаганды БДД отдела Госавтоинспекции УМВД России по Казани Алия Валиева.

Также она отметила, что практически в каждой третьей аварии именно водители не уступили дорогу ребенку-пешеходу. В двух ДТП водители и вовсе скрылись с места аварии.

— Наиболее частые участники ДТП в текущем году — дети и подростки в возрасте 7—9 лет (24 ребенка) и 10—13 лет (38 детей), — поделилась данными Валиева.

В казанских школах уже прошли беседы с офицерским составов ГИБДД — сотрудники ведомства поговорили с ребятами и напомнили им об основных правилах дорожной безопасности, особенно в наступающий осенне-зимний период.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

Госавтоинспекция Казани предупреждает: в каникулярное время будут проведены профилактические мероприятие, которые коснуться как пешеходов, так и водителей, в частности рейд «На дороге юный пешеход!», во время проведения которого сотрудники ГИБДД будут отслеживать пешеходов, нарушающих правила безопасности на дороге.

Особое внимание стражи дорог во время каникул уделят детям-пешеходам — на школьников, нарушивших ПДД, будут составляться карточки «Стоп — твоя жизнь в опасности!», информация также дойдет до администрации школ и родителей.

Помимо пешеходов, инспекторы проведут рейды и среди водителей — «Сохраним жизни юных пассажиров!». Инспекторы будут отслеживать водителей, нарушающих правила перевозки детей в салоне автомобиля. Особое внимание уделят водителям, которые пренебрегают правилом использования ремней безопасности, а также не предоставляющих преимущество в движении пешеходам.

В Татарстане по состоянию на 24 августа зарегистрировано 280 ДТП с участием несовершеннолетних. В них 290 детей получили ранения, десять — погибли, рассказал замначальника управления — начальник отдела технического надзора и регистрационно-экзаменационной работы УГИБДД МВД по Татарстану Дамир Бикмухаметов.

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Илина Хакимова